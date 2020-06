Christell Rodríguez habló sobre su pololeo por primera vez: lleva más de un año

La ex “Rojo” Christell Rodríguez participó del programa online de Hugo Valencia, donde se refirió por primera vez de su pololeo, a pesar de que lleva más de un año de relación.

En la entrevista Rodríguez señaló que no ha habla de su romance con sus seguidores, explicando que “más que yo no quisiera mostrarlo, fue una conversación y decisión que se tomó en conjunto y fue por privacidad“.

“Yo no encuentro malo compartirlo, no encuentro que sea una exposición tan cuática, pero sí hay cosas y momentos que obviamente no son para publicarlos y por esa razón quise tomarme el tiempo de conocernos bien y una vez que los dos nos sintiéramos cómodos, mostrarlo”, sostuvo además.

Por último la joven señaló: “Estoy bien, feliz, aunque ahora obviamente estamos con el tema de las cuarentenas(…)”.