¿Más que amigos? Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton “aclararon” su relación en transmisión de Instagram

Hace algún tiempo que se rumorea una supuesta relación amorosa entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.

Si bien ambos han desmentido esto, los rumores continúan en las redes sociales y los comunicadores aclararon esto en una transmisión en vivo.

Anoche “La Fiera” realizó un “en vivo” junto al animador, donde trataron varios temas, pero los espectadores insistieron en que aclararan si eran pololos o no.

“Hay algo pero no tan heavy“, soltó Pamela mientras tomaba una copa de vino. No obstante, Cretton ignoró este comentario, diciendo que si fueran pololos estarían juntos en este momento, no cada uno en su casa.

Aún así el animador dejó ver que existe una relación de amistad, pero con “ventaja”.

Con el avance de la transmisión, el alcohol comenzó a hacer efecto y los animadores confesaron que a veces consumían marihuana juntos.

Cabe señalar que, una vez terminada la transmisión, Díaz decidió eliminarlo de su perfil, para que no quedara registro de esta conversación.