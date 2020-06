Ignacia Allamand se transformó en la nueva eliminada de “MasterChef”: un error le costó caro

Durante la jornada de ayer Canal 13 emitió un nuevo capítulo de “MasterChef Celebrity“, donde uno de los aspirantes se debió despedir del espacio de cocina. Y en esta oportunidad llegó el turno de Ignacia Allamand.

La actriz debió enfrentarse en esta eliminación a la ‘Botota’, César Campos y Natalia Ducco, mientras que la prueba consistía en la preparación de nueve dim sun.

La situación comenzó mal para la intérprete, luego de que esta olvidara los ingredientes importantes de la preparación, lo que complicó todo su desafío.

“Tenía todo en mi estación, la salsa estaba hecha, todo estaba hecho“, sostuvo cuando acabó el tiempo y no pudo terminar de emplatar.

El chef Chris Carpentier sostuvo que si bien su plato era sabroso, no había cumplido con la consigna del desafío, por lo que se convirtió en la nueva eliminada.

“Las reglas son claras, el que no llega adelante con la prueba adelante, debe abandonar la cocina de MasterChef en esta instancia”, sostuvo Carpentier antes de confirmar la eliminación de Allamand.

La joven, por su parte, se mostró muy afectada: “No sé la verdad, no sé qué me pasó, no estuve consciente del tiempo, la responsabilidad es mía“.

En esta línea, los concursantes que se mantienen en el espacio son: Rocío Marengo, la ‘Botota’, César Campos, Nacho Pop, Natalia Ducco, Marcelo Marocchino y Betsy Camino.