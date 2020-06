Luis Gnecco tras su participación en serie “El Presidente”: “A mí Jadue me parece de todo, desde patético a un tipo siniestro”

El reconocido actor chileno Luis Gnecco se refirió a su participación en la serie “El Presidente” en la plataforma de streaming Amazon Prime, producción que habla sobre el escándalo de corrupción en el fútbol mundial denominado como “FIFA Gate”, y específicamente sobre la participación del extimonel de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Sergio Jadue, interpretado por el actor colombiano Andrés Parra.

En la trama, Gnecco interpreta a Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, personaje que según él, no fue el original que le habían otorgado para la serie. En conversación con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, el actor chileno sostuvo que vio la serie completa. “Sí, La vi completa porque obviamente está siendo tema”. Sobre la producción, indicó que “a mí me gustó bastante, tengo algunas opiniones pero muy técnicas de algunas cosas de guión, pero en general me parece una serie que tiene una cosa muy popular, que busca la cercanía con el público“. Posteriormente, se sinceró y aseguró que “yo no soy experto en fútbol, lo digo inmediatamente. Mira a ustedes que aman el fútbol les pareceré un bicho raro, yo he ido al estadio a ver un partido en vivo 2 veces en mi vida y estaba tan fascinado con ver la cosa en tres dimensiones, porque uno siempre la ve en la tele y de verdad yo decía, ‘ah pero los jugadores son como de verdad’. Mira, estaba tan fascinado viendo el espectáculo, era un partido entre la Chile y la Católica, que nunca me enteré que habían metido goles, porque la verdad es que era un espectáculo impresionante”, reveló Luis. Sobre la serie, sostuvo que le gustó porque “justamente se trata de esto, se trata sobre explicarnos de qué se trata este mega espectáculo que se llama fútbol y que tiene tantos adherentes. Si obviamente el equivocado aquí soy yo, el que no va al estadio”, dijo el actor entre risas. Por otra parte, detalló que “esto me parece lo positivo: la serie se trata un poco sobre esta especie de traición, abuso, de parte de los dirigentes del fútbol, que obviamente está sumamente desconectada con la hinchada, con esa gente apasionada que sigue a sus equipos, entonces es muy interesante eso, porque la verdad es que es un hecho que eso sucedió así”.

Además, señaló que “la serie es chistosa, si tú ves a Jadue, a mí Jadue me parece de todo, desde patético a un tipo siniestro, pero aquí Andrés Parra lo hace muy bien, y tan bien dirigido. Entonces es muy impresionante esa cosa de comedia que hay, esa cosa como de un tipo medio looser, medio perdedor“, explicó.

Finalmente, reveló que “a mí el director quería que yo hiciera de Grondona, porque estaba fascinado con la facilidad con la que hice un acento argentino en una película que se llama el Ángel”.

No obstante, afirmó que esto no pudo llevarse a cabo, puesto que “desde la producción optaron que no, porque obviamente Grondona es un señor más viejo, había todo un tema de maquillaje, entonces esto obviamente iba a ser un problema más que una ayuda”.

Tras esto, “desecharon ese personaje para mí, hasta que encontraron e hicieron crecer a esta señor Bedoya, como oponente a Jadue, porque era el otro topo, entonces como que su personaje se explica desde ese punto de vista”, señaló el actor.