Las novedades del lanzamiento del Playstation 5

Este jueves se realizó el lanzamiento del Playstation 5 y todos los juegos que la nueva consola trae como novedad. Entre los más destacados, debido a sus gráficas y jugabilidad, se encuentra el “The last of us 2”. La historia de Ellie y Joel, cuya primera parte fue lanzada para en PS3 y remasterizada para su continuación, tendrá su segundo episodio en esta consola.

Según el analista de Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls, en un estimado que abarca las ventas de consolas hasta 2024, el especialista asegura que la PS5 duplicará en ventas a la Xbox Series X. Acorde a la proyección, la consola llegará a 66 millones de unidades vendidas en 2024, mientras que la Series X alcanzará apenas 37 millones.

Por otra parte, según Bloomberg, el precio del novedoso aparato bordeará los 450 dólares (cerca de 350 mil pesos chilenos). Además, según la misma publicación, saldrá a la venta con un modelo estandar de 825 GB y con otro modelo más caro con una mayor capacidad de almacenamiento.

Otro de los juegos que llamó la atención en el lanzamiento, por la realidad de sus gráficas, fue el NBA 2021.