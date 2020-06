Julia Vial desmiente brote de Covid-19 en la Red y lanzó un duro mensaje tras rumores

El pasado fin de semana, se dio a conocer una compleja situación que involucraba directamente al canal de televisión La Red. Esto, luego que se dieran a conocer, que al menos seis personas del canal habían dado positivo de Covid-19.

En ese sentido, fue la animadora de Hola Chile, Julia Vial salió a responder ante los rumores. “Queremos aclarar que no existe tal brote, pero que efectivamente tenemos un compañero que está muy complicado hace un par de semanas y, que estamos como canal con él, acompañándolo”, dijo.

“Nuestro editor periodístico efectivamente tiene coronavirus, pero él se contagió en el supermercado y de inmediato entró en cuarentena”, agregó.

Respecto a las afirmaciones falsas respecto a la mala mantención del canal, respecto a que no se han tomado las medidas de sanitización, la comunicadora aseguró que “eso nos afecta como programa y como canal, porque se habla que la gente no está haciendo aseo, que no se toman las precauciones y eso es totalmente falso”.

Revisa la declaración completa: