“¿Por qué no hice una familia?”: Adriana Barrientos habla sobre su pena al estar en cuarentena

La cuarentena le ha afectado a Adriana Barrientos, quien tiene 40 años, y la ha tenido que pasar sola con sus mascostas.

“Se ha hecho para mí súper complicado, porque yo vivo sola, comparto mi casa con mi perrita, y es complicado no tener con quién hablar, con quien compartir”, dijo en conversación con el periodista Hugo Valencia a través de una transmisión de Instagram.

“Igual agradezco. Yo sé que hay muchas personas que están en una situación más complicada que estar sola. Hay gente que no tiene para comer, entonces desde ese punto de vista me siento una privilegiada”, sopesó, según consigní Glamorama.

“Por lo mismo me puse la camiseta y estoy tratando de ayudar a la gente, desde mi soledad, desde mi nada que hacer, aprovechar el tiempo y poder ayudar desde mi situación privilegiada. Uno ya con tener techo, salud y comida estás al otro lado, no le puedes pedir nada más a la vida”, relató.

“La angustia de no saber si te vas a enfermar o no, la angustia de pensar ¿qué pasa con mi condición de salud en el caso que me llegara a tocar una cosa tan terrible como el coronavirus? Te replanteas todo en la vida. Es súper complicado, me empiezo a cuestionar cosas, ‘pucha, ¿por qué no hice una familia y así estaría acompañada?’. Yo me enfermo y no tengo quien me haga un plato de comida”, reflexionó la modelo.

“Yo miro al edificio que está ahí al frente y todo el mundo está de a dos. Aunque uno quiera esconder su soledad y su pena, uno mira y dice ‘pucha, todas las familias mínimo son dos’“, dijo.

“Reclamaba yo porque tengo solo cinco permisos a la semana para poder sacar a pasear a mi mascota. ¿Qué hago los otros dos días? Y claro, está pensando en que en todas las casas viven dos personas. Si viven dos son diez permisos y la mascota está todos los días cubierta para salir. Ahí se torna súper complicado. Hasta en cosas tan simples, como el paseo del perrito como que te refriegan en la cara la soledad”, alegó.