“Anda a repartir odio a otro lado”: La reacción de Javiera Acevedo ante múltiples críticas hacia fotografía “al natural”

Una simple imagen de Javiera Acevedo publicada en su cuenta de Instagram, desató una ola de críticas parte de los usuarios de la plataforma, quienes lanzaron ácidos comentarios respecto al rostro de la actriz.

La actriz de 35 posó al natural y sin una gota de maquillaje, no obstante, recibió duros comentarios de parte de sus seguidores de la red social.

Incluso hubo una usuaria quien le comentó lo siguiente: “Si no te importara, no pescas y ya está”, en relación a los odiosos comentarios que recibe.

Ante esto, Acevedo respondió de manera categórica: “Pesco porque leo todos los comentarios para responderle a mi publico querido que me pone cosas lindas porque me quiere y lo tuyo es pura mala onda. Yo estoy feliz como soy porque la belleza parte de adentro y claramente si me hiciera cosas me vería quizá más joven pero tengo la piel así soy tremendamente feliz y para mi estoy en mi mejor momento! Si tu no estás feliz contigo anda a repartir tu odio a otro lado. Porque a todo esto; te ves de 15!!!!”, declaró.

Revisa la publicación acá: