El duro cuestionamiento de Raquel Argandoña sobre las cajas de alimentos: “Muchas llegan con papel húmedo para que tengan el peso”

Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” de Canal 13 se vivió un duro debate respecto a la situación del Covid-19, donde Raquel Argandoña realizó hincapié en las personas más vulnerables.

En esta línea, realizó una dura denuncia sobre la entrega de caja de alimentos, las cuales son proporcionadas por el Estado con el fin de paliar los efectos económicos de la pandemia.

“Muchas cajas que da el Gobierno la gente no las recibe porque algunos alcaldes se las dan a las personas que votaron por ello. Yo he ido a puerta a puerta y por eso estoy diciendo alcalde, no voy a decir la comuna. Muchas cajas llegan con papel húmedo para que tengan el peso y sacan muchos comestibles, víveres, que da el Gobierno”, expresó sin titubear Argandoña.

Luego agregó: “Se van a quitar la mayoría de los permisos, qué va a pasar con las ollas comunes (…) Si no hay permisos la gente se va a morir de hambre“.

El diputado Diego Schalper acotó por su parte: “Tenemos que poner los medios para que esa hibernación o esa cuarentena se haga, porque si no va a ser un saludo a la bandera“.

Aquí puedes ver el registro: