“Lloré este fin de semana como nunca”: “Pancho” Saavedra reveló el duro proceso por el que está pasando

A través de Instagram, el animador de televisión Francisco Saavedra comentó duro proceso por el que está atravesando, en conversación con Angélica Castro en su programa “Velvet al desayuno”.

El animador explicó que ha estado solo en Santiago, en medio de la cuarentena que está realizando, en el contexto de la emergencia que se vive a causa del Covid-19.

“Primero yo estaba en otra casa confinado en Curicó, con mi familia, y en un momento el canal me dijo que tenía que reemplazar a Amaro Gómez-Pablo que estaba con Covid, y al final no estaba con Covid y me tuve que quedar acá solo“, comenzó explicando.

A esto agregó que “este fin de semana fue duro, el viernes estaba desesperado por ir a ver a mi mamá, por darle un abrazo a mi abuela y no pude. (…) Pensé en ir el sábado por el día, y dije: ‘yo mismo estoy predicando que la gente se cuide y después me estoy disparando en los pies‘. Y no fui, pero me dolía el alma”.

A raíz de esto, el animador confesó que “lloré este fin de semana como nunca, como cabro chico, da miedo no volver a verlos”.

Finalmente, indicó que “nadie tiene la vida comprada, hoy la plata no tiene valor. Hoy la gran lección es que hay que abrazar más, estar más, que no te dé flojera ir a ver a tus papás. Vamos con todo y después de esto, si sobrevivimos, tenemos que salir adelante”, concluyó.