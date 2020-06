“Cumpleaños en situación Covid”: El divertido video de Javiera Contador tras cumplir 46 años

El día de ayer la actriz y comediante Javiera Contador cumplió 46 años, festividad que se ve enmarcada en la crisis que enfrentamos por el Covid-19.

En este sentido, Contador compartió un divertido video en Instagram, el cual fue acompañado de un lúdico mensaje.

“Cumpleaños en situación Covid. Cumplo 46, pero hace como 15 años me quité un año. Así que cumplo 45. Mis amigas me dijeron que si me iba a quitar años, me quitara mas. Pero yo encuentro que 1 es más que suficiente”, partió relatando.

Luego continuó: “El problema fue que para quitarme 1 año tenia que nacer el ‘75 y ser conejo en el horóscopo chino. Pero yo soy del ‘74 y soy Tigre. Y como buena tigre no quiero dejar de serlo. Así que soy una tigre que cumple 45!! Aunque con este 2020 siento que me deben como 5 años…”

“Así que felices 40 para mi!! Mis deseos este año son comunitarios. Mejor vida para tod@s”, cerró la intérprete.

Aquí puedes ver el registro que compartió: