“¡Por favor, dejen de…!”: La fuerte advertencia que realizó Denise Rosenthal a sus seguidores

La cantante chilena Denise Rosenthal se refirió a diversos hechos de su vida profesional y personal, en una entrevista con el cantante Dani Ride.

En específico, la artista ahondó sobre el tema si le gustaría ser madre o no, en un futuro cercano. “¿Prefieres tener hijos o mascotas?”, le consultó Ride, a lo que la cantante respondió que “en algún momento me gustaría ser madre”.

A raíz de esto que la cantante emitió un fuerte mensaje en torno a las consultas que le hacen sus seguidores sobre este tema.

“¡Por favor dejen de embarazarme! Todos los meses me llega alguien diciendo como ‘Denise ¿es cierto que estás embarazada?’. No ¡basta! ¡Soy mujer, tengo 29 años pero no soy mamá!“, indicó.

