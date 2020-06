Ignacia Allamand reflexionó sobre la maternidad en “Sigamos de Largo”: “No es un tema para mí, por el momento”

La actriz Ignacia Allamand fue una de las invitadas al último capítulo de “Sigamos de Largo“, donde habló de su paso por “MasterChef Celebrity”, así como otros temas más personales.

Durante la conversación también entregó detalles de su relación con su padre, así como de su polémica separación con Tiago Correa y no menos importante, la maternidad.

Sobre este último partió señalando: “No es un tema para mí, por el momento. No quiero decir ‘no’“.

Allamand también se refirió a la posibilidad de adoptar, y si bien este deseo no está en sus planes hasta el momento, no descarta la posibilidad.

“Tengo 38 años, no es como que mi reloj biológico esté en el caribe echado para atrás esperando que tome la decisión (…) Si me da el ataque (de ser mamá), aunque no creo, pero si me da, siempre voy a tener la posibilidad de adoptar“, expresó.

Finalmente la actriz señaló que le parecía injusto que para una mujer soltera sea más fácil adopta que una pareja homosexual. “Dónde está el criterio, esa sutileza que hace que hoy en día venga una persona y diga ‘no’ (a la adopción homoparental)“, cerró.