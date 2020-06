Periodista de “Mucho Gusto” enseñó su avanzado embarazo: será madre por primera vez y ya tiene 6 meses

La periodista de “Mucho Gusto” Francisca Reyes anunció en marzo que se encontraba esperando un bebé, noticia que no esperaba vivir en un contexto tan complejo, según ella relató días después de dar a conocer este hecho.

“Poco pensaba que este proceso lo viviría en un contexto así de difícil, ¡pero estoy bien! Cuidándome y cuidando a mi bebé… Muchas mujeres en mi misma situación, me preguntan cómo me he sentido y no voy a mentir, he tenido angustia y a veces pena, por no vivir este momento de manera ‘normal”, sostuvo en aquella oportunidad.

En la misma línea expresó: “Sé que lo que se viene es mucho más difícil de lo que hemos visto hasta ahora y no todos están teniendo la conciencia necesaria, hasta yo la he perdido a veces. Tratemos de entender que esto va más allá de nosotros, va más allá de lo que imaginamos y mantengámonos en casa. Para las que están embarazadas y necesitan compartir sus sentimientos con alguien, ¡aquí estoy! De seguro estaremos pasando por algo similar y nos hará bien conversarlo!“.

Actualmente la periodista ya tiene 6 meses y medio de embarazo y se encuentra esperando a una niña, a la que llamará Amalia.

La comunicadora a través de su cuenta de Instagram ha relatado las sensaciones que ha experimentado en este camino de convertirse en madre por primera vez. Una de estas ha sido el cambio físico que ha notado.

En este sentido Reyes ha hecho uso del tiempo que otorga la cuarentena para realizar ejercicio, enseñando de paso su pancita de 6 meses.

Aquí puedes ver sus publicaciones:

Ver esta publicación en Instagram En una linda espera junto a ti! ♥️ @pablo_ortiz_j Una publicación compartida por Francisca Reyes (@fran_reyest) el 17 de Jun de 2020 a las 7:24 PDT