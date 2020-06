"Me saco el sombrero...": El férreo apoyo de Yamila Reyna a Martín Cárcamo tras suspensión de "Bailando"

View this post on Instagram

Somos pocos los que sabemos la garra la lucha y la gran pasión que le diste a este hermoso proyecto, gracias loco porque nos enseñaste cómo se defiende lo q amas hasta el final! .Me saco el sombrero por apostar al todo por el todo con un solo proposito, alegrar el corazón de los Chilenos. Tanto el público y los que vivimos esta aventura de cerca sabemos que diste puro amor y el amor siempre viene de vuelta❤️ Sos grande y se que por eso Dios te llenará de bendiciones siempre, hasta pronto rubio✨ @martincarcamopapic @bailandoc13