El duro relato de Héctor Morales tras la muerte de su tío que tenía Covid-19: “No hay despedida y corazón que resista”

El actor Héctor Morales, relató a través de sus redes sociales como fue la sepultura de un familiar de él, luego de que perdiera la vida producto del coronavirus. En ese contexto, el profesional, comentó lo dramático que fue.

“Finalmente ayer pudimos sepultar a mi tío, su mujer por 50 años y sus hijas, solo quería verlo para poder despedirse por última vez, NO lo pudieron hacer, NO lo pudieron despedir como rogaban y esperaban hacerlo, los protocolos se van directo al cementerio”, dijo.

“Sin tocarlos, sin verlos, sin abrir urnas. Todos hemos hechos nuestros más profundos y dolorosos esfuerzos para respetar estar normas de sanidad y cuidado. Pero mientras el Presidente no pueda controlar su estupidez y entregue el mensaje contrario es difícil pensar que vamos a salir todos juntos”, agregó.

“Estamos solos, no nos cuidan. La gente se está muriendo por montones y les aseguro que hoy, no quieren recibir la noticia de que un padre o un amigo murió. No hay despedida. No hay corazón que resista”, cerró.