JC Rodríguez reflexiona sobre sus aplaudidas palabras en matinal de CHV: “Mi posición es ciudadana”

Durante las últimas jornadas el nombre de Julio César Rodríguez, y a la vez “Contigo en la Mañana”, se han tomado la lista de trending topic de Twitter, debido a que el animador en el matinal ha enfrentado con aplaudidas palabras a los animadores que participan en el espacio de CHV.

Frente a esto el conductor se refirió a eso en una entrevista con La Cuarta, afirmando que él junto a su compañera Monserrat Álvarez, se ponen “en los zapatos del ciudadano común y corriente, del más necesitado y de la clase media”.

Rodríguez señala que si bien no posee cuenta de Twitter, sus conocidos y contactos le afirman que el espacio, así como sus palabras, son frecuentemente tendencia.

“Yo las lanzo nomás y, por supuesto, a veces he tenido dificultades, pero en términos muy profesionales. Me dicen ‘pucha, no nos carguemos tanto para un lado’ o ‘no seamos tan rudos, después la gente no quiere venir’. O de pronto es el tono. Esas conversaciones las tenemos en el equipo, post programa”, sostuvo al respecto.

Luego agregó: “Nosotros cuestionamos a la autoridades en su discurso. Siempre entran a defender o explicar una posición o a alguien (…) No somos un megáfono de la autoridad para que digan lo que quieran. Por ejemplo, eso de que no sabían en marzo era tan grave”.

En esta línea explicó que su posición “no es política e ideológica, sino ciudadana. Si estuvieran Bachelet o Lagos, tendría la misma posición que hoy. Te tratan de dejar como que estás cargado para un lado, pero no es así“.

Por último cerró con: “Tengo empatía, vengo de abajo, soy consciente y me doy cuenta de los abusos, la injusticia. No puedo ser cómplice de algo que sé que está mal (…) Todos los días me expongo, estoy en la cuerda floja, pensando en si me van a echar, si se va a enojar un auspiciador o un político”.