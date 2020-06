Maldonado: “Lo que me indigna, lo que me provoca asco, es que los diputados de izquierda se limpian la boca con los pobres”

En una nueva emisión del programa de YouTube de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido llamado “Las Indomables“, las animadoras abordaron la actual crisis que existe hoy en día en el ámbito económico y también se refirieron a los sueldos de los políticos.

En este contexto, la animadora Patricia Maldonado planteó la idea de que diputados y senadores se rebajen los sueldos, para así ayudar a la gente más desfavorecida por la pandemia.

“A mí lo que me indigna, lo que me provoca asco, es que los diputados de izquierda, no voy a favorecer a los derecha por ningún motivo, se limpian la boca con los pobres, ‘es que los pobres tienen que recibir más’. Simple: rebájense el sueldo con todo y les puedo asegurar que con los miles de millones que hay ahí se le puede subir a la gente“, declaró en un comienzo.

Sobre los políticos, la animadora ahondó en que “hay personas aquí que tienen 12, 13 empleados, ¿ustedes creen que somos hueon… nosotros?”, consultó.

Posteriormente, indicó que “entonces lo mas fácil es echarle la culpa a un gobierno de turno, ahora el ideal es echarle la culpa a un Gobierno que sea aparentemente de derecha, porque cuando estaba la señora (Michelle) Bachelet, nunca hubo una huelga, nunca dijeron nada, todo estaba bien, todo estaba perfecto”.

Tras esto, le envió un mensaje a la expresidenta: “Mire la cag… que dejó la señora Bachelet con el ingreso de tanto inmigrante a Chile, y no es porque estamos en contra, para nada, pero mire cómo está ese inmigrante hoy día, pasándolo como las ‘pelotas’, hacinados”, fueron parte de sus declaraciones.

Escucha acá sus declaraciones: