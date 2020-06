Francisca Merino realizó sensible reflexión en medio de la cuarentena

View this post on Instagram

Necesito la luz , paz interior, en estos momentos en q estamos lejos de los q queremos de nuestras madres y padres , abuelos amor ,en estos momentos en q sentimos q perdemos la paciencia desesperación , y es ahí cuando paro y agradezco los grandes regalos de mi@vida mis padres mis 3 hijos❤️❤️❤️ andreamarocchino y mi amor ❤️ fotos @andrescabezas. #pazypaciencia