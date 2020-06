La confesión de Faloon que fue aplaudida en redes sociales

A pesar que la exchica Yingo Faloon Larraguibel lleva mucho tiempo alejada de la televisión, la modelo se ha encargado de estar activa en redes sociales. Así quedó demostrado durante esta jornada, ya que realizó una importante confesión.

“Me gustan los tatuajes en mi cuerpo siempre y cuando tengan un significado, no me tatúo por tener más tatuajes, y me gustan sólo en lugares que no sean fácilmente de ver y que se vean sexys”, dijo.

“En mi cuerpo va marcada mi vida, mi familia”, preguntándole a sus seguidores: “¿Si tuvieras que escribir una palabra en tu cuerpo? ¿cuál sería?