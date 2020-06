Pedro Carcuro e Ignacio Valenzuela reciben Copihue de Oro por Premio a la Trayectoria y al Mejor Rostro Deportivo

Durante la jornada del pasado viernes se realizó una nueva y especial edición del Copihue de Oro, evento que gestiona La Cuarta y busca premiar a los rostros más destacados del espectáculo nacional.

En este sentido, dos comunicadores de Radio Agricultura recibieron este galardón. Nos referimos a Pedro Carcuro e Ignacio Valenzuela, quienes obtuvieron el premio a la trayectoria y premio a mejor rostro deportivo, respectivamente.

La reacción de Pedro Carcuro

“Me emocioné cuando me llamó el director de diario, don Sergio Maraboli Triviño, y me comunicó de este premio a la trayectoria. Me sentí emocionado, gratificado y honrado, pues mal que mal que te aguanten por 50 años, no es menor, es un raro privilegio”, relató el periodista a La Cuarta.

En esta misma línea expresó que le dedica este premio a “la familia completa, desde mis padres hasta mis nietos. Todos los que estuvieron y están conmigo saben de los sacrificios que uno hace, y los que ellos hacen para vivir con uno. Que te entiendan que una vida distinta, singular, en la que uno de pronto no puede participar de los mejores momentos por estar trabajando, entonces sería injusto dedicárselo a alguien en especial. Ellos son dueños de un pedacito de este ser.

Ignacio Valenzuela como el Mejor Rostro Deportivo

El comentarista deportivo había sido nominado en una oportunidad anterior, pero ahora se llevó el galardón, lo que calificó de “sorpresivo”.

Luego agregó: “Que te nominen y salir entre los seis tiene peso y un valor y a eso le doy mucho peso. Pero dentro de esos seis que te escojan yo no creo que soy el mejor, el valor que le doy es que la gente vota y hace ganar. Es un empujoncito que te hace la gente y es una inyección que la carrera misma te lo va dando”.

En esta misma línea expresó que ve el premio como “un seguimiento que te hace la gente y estoy presente en los medios que hago y estar nominado significa que te identifican y te reconocen y el premio es el valor que te entrega la gente y confía en lo que uno expresa en los medios. Y los periodistas no nos medidos por los “likes”, sino por la gente que confía en lo que decimos”.