Kel Calderón reflexionó sobre su futuro: “Me gustaría tener la experiencia de ser mamá”

La influencer Kel Calderón durante la cuarentena ha estado bastante activa en las redes sociales, dando un giro en las actividades que frecuentemente realizaba, emprendiendo una iniciativa social con el reparto de cajas de alimentos.

De esto habló en el programa “Velvet al Desayuno” con Angélica Castro, donde además entregó detalles de su visión a futuro, revelando algo peculiar.

Si bien la vida de la “casi abogada” siempre ha sido ajetreada, relató que le gustaría darse un tiempo para tener una familia e hijos, aunque esta idea no le quita el sueño del todo.

“No me obsesiona, pero si lo haría, me cuesta un poco relacionarme con los niños, hay niños que me caen increíble, los más despiertos…pero sí, en algún minuto me gustaría tener la experiencia de ser mamá, a mí sí me gustaría pasar por esa experiencia”, sostuvo en la entrevista.

Luego finalizó con: “Yo soy muy trabajólica, pagamos un precio muy alto al formar familia, es inevitable que te corte tus expectativas laborales. No sé si me case o no, sí me gustaría armar una casa, participar en su educación, crear buenas personas, sería entretenido…si se da bien, o si no, invento otra cosa“.