Actores de Mega envían mensaje de apoyo a compañeros que fueron despedidos por el canal

El pasado martes, Mega, entregó un comunicado de prensa donde informó el despido de 142 trabajadores de la señal privada, producto de la grave crisis financiera que atraviesa por la falta de auspiciadores tras la crisis del coronavirus.

En ese sentido, los actores del canal como Fernando Godoy e Ingrid Cruz solidarizaron con los funcionarios que fueron desafiliados.

“No sabía que decir, no quería hablar poco ni mucho. No existe mejor equipo que el nuestro y no esperaba una reacción distinta. En las buenas y en las malas. Son lejos lo mejor que me ha pasado en la vida, haber trabajado en un equipo así”, escribió Godoy.

“Este no es un adiós, sino que un hasta pronto. Son los mejores sin duda, no hay nadie con esa magnitud de sabiduría y oficio; también agradecerles a nuestros jefes que dieron la vida”, agregó.

“Amor, profunda admiración y cariño por todo el tremendo equipo de seres humanos que hacen del trabajo un lugar de encuentro, risas, apañe y goce. Los abrazos a todos y les agradezco infinitamente. Fuerza y amor”, escribió en sus redes sociales Montserrat Ballarin.

“Nos volveremos a encontrar… no porque crea en la suerte, porque son extraordinarios y espero entonces estar a la altura. Gracias por transformar un trabajo en un lugar donde uno… es simplemente feliz“, redactó Nicolás Oyarzún.

“Mi equipo. Los quiero y abrazo fuerte“, dijo Ingrid Cruz, con unas conmovedoras fotografías de su equipo.