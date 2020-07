Jordi Castell y sus razones para no ser padre: “No voy a traer un hijo al mundo donde va a ser apuntado con el dedo”

Jordi Castell se refirió a diversos temas de su vida personal, en conversación con Angélica Castro en el programa de Instagram “Velvet al Desayuno”.

En este contexto, el fotógrafo abordó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de no tener hijos. “No. Uno tiene que situarse en el momento. A los 53 quiero disfrutar la vida y no ser un papá-abuelo”, aseguró.

Además, indicó que en este momento “yo prefiero ser un regio tío (…) yo no voy a traer un hijo al mundo donde va a ser apuntado con el dedo por algo que raya en lo legal o no. En Chile los maricas no podemos ser papás. No hay leyes diseñadas para que yo pueda ser papá”.

“Entonces, ¿tú crees que voy a querer desafiar las leyes para que el día de mañana mi hijo o mi hija vaya al colegio y los apunten con el dedo? ¿Qué les pase lo mismo que a las hijas de la Karen Atala, ponte tú, hace 10 años atrás? No, ni cagando. Quiero tantos a los niños que no”, sostuvo el animador.

A pesar de esto, reveló que mantiene una relación sumamente cercana con sus sobrinas: “Somos súper regios tíos, adoramos a las sobrinas. De hecho, tenemos harta suerte, porque son cabras bien amorosas, bien cercanas, que se quedan a dormir, son exquisitas. Pero también, por otro lado, fíjate, hay una cuestión de conciencia de lo que está pasando en el mundo”, declaró finalmente.