Julio César Rodríguez se “quebró” al recibir emotiva sorpresa en el día de su cumpleaños

Este jueves 2 de julio, el conductor del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez, cumplió 51 años y recibió una emocionante sorpresa de parte del equipo de “Contigo en la mañana”.

La producción del matinal le preparó un conmovedor video, donde aparece la familia de Julio saludándolo en el día de su cumpleaños.

“Hoy es el cumpleaños de nuestro amigo, compañero, conductor del programa, Julio César Rodríguez. Le tenemos varias sorpresas Julito. Te queremos decir que entre todo el equipo queremos desearte muy feliz cumpleaños. Ha sido para todos nosotros muy rico poder compartir este año. Pone atención…”, dijo la periodista Monserrat Álvarez antes de mostrar el emotivo registro.

Tras esto, en el video aparecieron diversos integrantes de la familia de Julio César, entre ellos, su hijo, quien expresó: “Todos te amamos demasiado“, palabras que generaron una profunda emoción en el comunicador.

De manera inmediata, el periodista agradeció el gesto del equipo de CHV y expresó: “A mi familia de Conce… mi mamá se encuarentenó, yo creo, el 15 de marzo. No salió nunca más. No los he visto hace mucho tiempo a todos ellos, a toda mi familia de Concepción. Prácticamente toda mi familia está en Concepción, mis amigos están en Concepción, no los he visto hace tiempo, pero mis hijos están conmigo“, fueron parte de sus palabras.

Finalmente, el periodista fue sorprendido con una torta y una polera de regalo.

