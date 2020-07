Estudiando e incursionando en el stand up: así es la vida de “El Fritanga” en medio de la cuarentena

El exchico reality Felipe Ríos, mejor conocido como el “Fritanga“, ya contaba con cierta fama tras los divertidos videos que compartía en Instagram y YouTube, antes de su ingreso a “Resistiré” de Mega.

El joven oriundo de Copiapó se transformó sin duda en uno de los más queridos del encierro, debido a su buen humor y compañerismo. No obstante, se debió retirar antes de la competencia, debido a problemas de salud.

Tras su salida el comunicador continuó con sus videos en YouTube, así como se le abrió las puertas para animar uno que otro evento a lo largo de Chile, dinero que utilizó arreglándole la casa a su mamá, se compró un auto y arregló su moto.

Y el destino le ha sonreído a Fritanga, pues actualmente tiene un programa de radio llamado “FritanGo”, donde hace “entrevistas a famosos. Es de conversa con pausas musicales. Tengo tres auspiciadores”, expresó el joven a LUN.

No obstante señala al citado medio que eso no le alcanza para vivir, por lo que continúa con su oficio como maestro. “Salen peguitas para pintar sus cositas, no hay que perder el oficio. Hago de todo un poco, pellizco de todos lados”, expresó.

Su incursión en el Stand up

Ríos además señaló que hace algún tiempo está incursionando en el stand up, tras tomar clases con Jorge Pérez, quien le enseñó cómo “conducir una historia, a unirla con otra y que el remate es lo que importa”.

“Yo hablo de los chascarros que me pasan y exagero un poquito para reírse de uno mismo. Ahora voy a estar en la “Maratón de Comedia” (viernes y sábado) desde las 18.00 horas por YouTube”, informó.

Esta iniciativa contará con conocidos rostros como Jorge Alís, Stefan Kramer y Mauricio Medina. “Tengo 10 minutos y voy a transmitir desde mi living: voy a poner una cortina, un velador, la estufa y un trípode para el micrófono, menos es más“, aseguró.

Por último Fritanga señaló que también desea nivelar su educación, intentando finalizar la enseñanza media. “Estoy sacando el primero y segundo medio, pero me ha costado. Soy duro de casco. Tengo clases online tres veces a la semana, son dos horitas“, cerró.