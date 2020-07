“Se tuvo que ir para la casa”: Iván Núñez reveló que periodista de TVN se contagió con Covid-19

Durante esta jornada, el periodista Iván Núñez reveló que una periodista de Televisión Nacional (TVN) había dado positivo al test de Covid-19.

Se trata de la periodista Carolina Escobar, quien debió realizar una cuarentena obligatoria en su hogar, tras conocer el resultado de su examen, según explicó Núñez en conversación con LUN.

“En el canal hubo cuarentenas preventivas y mi compañera, Carolina Escobar, dio positivo y se tuvo que ir para la casa“, afirmó el periodista.

En esta misma línea, con respecto al trabajo presencial Iván señaló que “se fue dando y no he tenido la experiencia del teletrabajo (…) Prefiero ir, de todas maneras. Yo respeto las normas sanitarias y no salgo. Mis permisos son uno o dos a la semana, no ando dando vueltas por la calle, salgo a trabajar y vuelvo al departamento”.

Por otra parte, sostuvo que “en la radio (Imagina) el estudio es más bien pequeño y sin división con el radiocontrolador, entonces éramos tres (en el programa) en pocos metros cuadrados. Ante eso, el equipo tomó la decisión que Edith De La Rosa, que es mi compañera, hiciera el programa desde la casa y yo me quede con dos controles, que se iban turnando, hasta que uno se enfermó de coronavirus y nos quedamos con un control”, fueron parte de sus declaraciones.