El renovado programa de entrevistas de Martín Cárcamo y Diana Bolocco: no será en televisión

View this post on Instagram

JUNTO A @DIANABOLOCCOF LOS ACOMPAÑAREMOS CADA JUEVES A LAS 20:00 HRS. EN "PIJAMA PARTY". AYER TUVIMOS DE INVITADA A LA TALENTOSÍSIMA @DENISEROSENTHAL Y LO PASAMOS INCREÍBLE! RECUERDEN QUE PUEDEN VER EL CAPÍTULO COMPLETO DESCARGANDO LA APP DE @YOOYCL . . . . Produce @lateral.tv Auspicia @ripleychile