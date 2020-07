“Es ahora o nunca”: La dura advertencia de Pangal Andrade en medio de la pandemia de Covid-19

View this post on Instagram

15 años desde el último gran invierno .Nadie me sacara de la mente que con lo que está ocurriendo en el mundo la tierra esta volviendo a respirar, a renacer. Cuando los metereologos decían que este iba a ser el año más seco, llegó el coronavirus y los humanos se guardaron los aviones y las industrias dejaron de contaminar y todo cambió… volvió el agua, los árboles y los ríos volvieron a crecer. Entonces nos damos cuenta de que somos el verdadero cáncer de la tierra… los que la están destruyendo y forjando nuestra extinción. Debemos darnos cuenta que todo lo que esta pasando es por algo, es una segunda oportunidad que nos esta dando el planeta, que nos pide a gritos convivir en armonía y con respeto. Es AHORA o NUNCA. #elcamvioestaennosotros #devemoscambiarahora #nohabráotraoportunidad #invierno #cambio #nieve #NoAltoMaipo #photooftheday #photography