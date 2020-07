“Fue horrible”: Daniela Castro sufrió dolorosa pérdida de persona importante en su vida a causa del Covid-19

View this post on Instagram

D e s c a n s a E n P a z. 💓🙏🏻🌟 Ahora nosotras cuidaremos a la Marcelita. Estos días estaba pasando por unos días complicados que solo unos pocos sabían… un dolor que hoy se hace más fuerte, una ansiedad y un miedo que hoy que hizo realidad. A veces no se hasta qué punto contarles lo que me pasa… y eso que cuento casi todo. Pero siempre llego a la conclusión que me hace bien hablarles, me hace bien leerlas y me gusta ser honesta con ustedes tanto en mis alegrias como en mis tristezas. No se cuanto rato llevo sentada en la misma posición… pero es harto. Con todo lo que está pasando no es mucho lo que se puede hacer… así que no está mal que siga acá… recordando… sintiendo… viviendo… escribir creo que es una buena manera de comenzar esta nueva etapa. Jamás pensé que este bicho sería lo que haría que mi abuelita dejara este mundo… creía que serían sus otras enfermedades las que harían que se fueran… y en un tiempo más… jamás creí que sería así de rápido, así de doloroso, así de fuerte… La ansiedad que genera no haber podido estar al lado de ella cuando estaba con dolor o sufriendo fue horrible… no poder estar con mi mamá, con la Marcelita (su otra hija, mi tía) y vivir esta espera desde la casa es algo rarísimo… Solo quiero estar con mi mamá y poder abrazarla…quiero ver a la Marcelita y sentir todo esto de una forma más real… porque así es difícil… a ratos parece mentira. Está pasando de todo allá afuera y una acá tratando de entender qué pasa, tratando de vivir las penas y enviando el Máximo de amor a quienes quieres solo con pensarlos. Ahora comienza una nueva etapa para mi mamá, una nueva etapa para la Marcelita y una nueva etapa para mi. Obvio tengo miedo, obvio me asusto…me imagino mi mamá. Pero al menos mi abuelita no está sufriendo y eso es lo que me da un poco de calma ante todos los cambios que se vienen. Si alguien tenía alguna duda que tenía que quedarse en la casa, espero que lo que siento les sirva para que dimensionen que esto es real.