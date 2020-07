“Tengo la conciencia tranquila”: Julio César Rodríguez entregó potente reflexión sobre su rol en la TV

El animador de CHV Julio César Rodríguez estuvo presente en el primer capítulo de “Una y nos vamos”, programa que conduce Francisco Sanfurgo, en donde el periodista se sinceró sobre la situación que se vive a nivel país.

“Nosotros pertenecemos a los privilegiados, a los que estamos con pega, a los que nos pagan el sueldo, a los que estamos con trabajo, a los que podemos seguir adelante”, partió señalando sin pelos en la lengua en el programa que se transmite a través de Instagram.

En la misma línea, expresó: “A mí me ha ido súper bien en la vida, pero también tengo la conciencia tranquila, de que todo lo que tengo y todo lo que yo hoy día vivo, lo vivo gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, nadie me ha regalado nada”.

Tras esto JC Rodríguez reconoció que el sistema “lo ha tratado bien (…) Partí de abajo, pero no soy un tipo miope para darme cuenta de los problemas de la gente de la simetría, de las injusticias y de todas las cosas”.

“Podría quedarme calladito, podría ser un animador insulso, podría ser un comunicador vendido o una persona que digiera, ‘a mí me ha ido súper bien y quiero cuidar lo que tengo’, entonces yo no voy a cuestionar a nadie, voy a estar calladito y cuando hayan problemas voy a mirar para otro lado, no voy a decir lo que pienso y lo que siento”, agregó.

Por último reflexionó sobre sus polémicos cuestionamientos a las autoridades: “Entonces mucha gente dice, oye este we… le ha ido bien, por qué se mete en este problema, porque cuestiona hacia el poder, por qué siempre está en el límite. Yo siempre estoy en el límite porque las marcas que nos promocionan nos quieran, que los poderosos nos quieran, a lo mejor cuando pase esto, en un dos por tres me van a sacar de todos mis trabajos, y pude haberme quedado todos estos meses callado, o todos estos meses, haber servido al sistema”.