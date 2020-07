“Guapísima”: Ingrid Cruz sacó aplausos con fotografía en bikini

View this post on Instagram

Que ganas de estar en la playa!!! Todos estos meses encerrada hacen que extrañe el mar . A seguir aguantando … Claramente después de esta cuarentena no voy a estar así jajajajajajajaj pero hoy estoy mil veces más agradecida y consciente de todo lo que me rodea y llena de amor !!!❤️ Les mando un beso y a seguirnos cuidando 🤟❤️ #diachorrocientosmildecuarentena