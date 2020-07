Pedro Ruminot revela los detalles del épico carrete que tuvo con el “Negro” Piñera: “Tuve que saltar de la Hummer”

El humorista Pedro Ruminot, nuevamente contó la historia que tuvo con el cantante Miguel “Negro” Piñera en 2008. El ganador de las Gaviotas de Oro y Plata en Viña del Mar, contó detalles del épico carrete que tuvo con el hermano del Presidente de la República.

Todo partió cuando el comediante fue parte del reestreno de Socios 2.0, del animador Francisco Saavedra, quien transmite por Instagram Live. Fue ahí donde recordó el momento que inició en el Barrio Bellavista hace 12 años atrás, cuando superó un cáncer y una operación.

“En el verano de 2008 a mí me operaron del corazón y tumor que tenía en el pecho en 2007. Ese verano fui a carretear a un lugar que se llama El Clan. Iba caminando y de repente se me cruza una Hummer gigante y se baja el ‘Negro Piñera’”, comenzó diciendo.

“Aparece y me dice: ‘Pedrito qué bueno que estai vivo. Yo no quería que te murieras, weón’, me da un abrazo. Yo no era su amigo, ni lo conocía y se bajó a darme un abrazo y me dice que tenemos que celebrar, que él me invitaba”, agregó.

“Entramos a Diosas, dejó la Hummer estacionada en la vereda y entramos. Empezamos a conversar y en un momento se pone a llorar, me dice que no quería que me muriera y que me pidió que le mostrara mi cicatriz”, complementó.

En ese momento, las cosas subieron de tono, los tragos y el hermano del Presidente, le dijo a Ruminot: “vamos a carretear a la casa de Sebastián”.

“Estamos hablando de las tres, cuatro de la mañana y miro la pantalla y estaba llamando a Piñera. Yo le dije que no quería ir si recién me había operado y había comprado él recién Chilevisión”, reveló.

“Me subo a la Hummer. Estaba Gustavo Pradenas, dueño del Diosas y el Negro iba manejando, había tomado toda la noche, iba a 30 por hora”, agregó.

“Cuando íbamos en Plaza Italia y con la Hummer en movimiento, salté y me fui corriendo a mi casa. Me llamó toda la noche el Negro”, cerró entre risas.