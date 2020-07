El duro mensaje de Mariela Sotomayor a hombre que dijo que parecía la madre de su esposo: “La única vieja aquí es tu…”

La tarde del pasado miércoles Mariela Sotomayor sorprendió en las redes sociales tras lanzar un desahogo.

Esto ocurrió luego de que un internauta se refiriera a su relación con su esposo.

“Qué linda se ve la señora de la foto con su hijo @mariela_sotomayor“, escribió el usuario en Instagram, lo cual no fue ignorado por la comunicadora.

“Hola amigos, ustedes me conocen y saben que no soy de andar funando gente porque no pesco la mala onda… Pero saben me parece heavy que sigan habiendo hombres que se atrevan a maltratar. Que quieran amedrentar nuestra seguridad, nuestra autoestima”, partió comentando con un pantallazo en donde destacó el comentario.

Luego continuó: “En general nunca recibí este tipo de comentarios, de gente tóxica y amargada, que no soporta ver la alegría en el otro”.

“Este comentario lo públicó un ‘hombre’ que vio la noticia de la nueva oportunidad que nos dimos con mi marido para seguir creciendo en familia”, sumó.

Su enojo fue tanto que incluso etiquetó a la persona en cuestión. “A ti te digo @thebesttorrejon que no te bloqueo porque no tengo miedo a enfrentar la envidia y la amargura, aquí mismo donde quisiste enlodar una hermosa noticia te funo y espero que no se te olvidé nunca que las mujeres no nos vamos a quedar más calladas, no vamos a dejar que nos pasen a llevar… NUNCA MÁS”.

Por último escribió: “La única vieja aquí es tu actitud pasada de moda e irrespetuosa!! Espero que logres ser un mejor ser humano y sacarte esa cabeza retrógrada y poco empática que te hace perder el tiempo escribiendo wuebadas”.

Aquí puedes ver el descargo de la periodista: