“¿Qué les pasa?”: Pampita “estalló” ante rumores sobre su supuesto embarazo

Durante esta jornada, Carolina “Pampita” Ardohain respondió a los rumores que apuntaban a un supuesto embarazo de la modelo.

Cabe señalar que luego de su compromiso con el empresario Roberto García Moritán, muchos seguidores comenzaron a consultarle en sus redes sociales si se encontraba nuevamente embarazada.

Ante esta situación, Ardohain decidió abordar este tema en su programa “Pampita Online”, donde desmintió todos estos rumores.

“Ayer en las redes me decían que tenía panza“, comenzó expresando mientras se tocaba el abdomen.

A esto agregó: “No tengo panza, ¿qué les pasa? No tengo nada de panza, ¡no estoy embarazada! Porque empiezan de vuelta, tendría el vestidito muy ajustado, no tengo idea. Pero no hay nada, miren tengo la cinturita de siempre”, dijo finalmente.