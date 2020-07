“¡Defendiéndose solos!”: La dura crítica de Sigrid Alegría en contra de las AFPs

View this post on Instagram

AFP defendiéndose como Gato de espalda!! Ha llegado carta. Así empezó mi día al revisar mi mail. Me dicen que si efectivamente llega a puerto la ley que permitiría sacar mi 10%, sería un error histórico, que lo que pasó ayer fueron un montón de votos populistas, y que finalmente sería un castigo para nuestros hijos que deberán pagarnos la vejez ya que nos gastamos las lucas hoy (en pagar el colegio y las cuentas para que nuestros hijos estén mejor hoy, ya que aún son dependientes.) AFP’s defendiéndose solos.