“¿Se está victimizando?”: ME-O reaparece en TV y se enfrasca en discusión con Amaro Gómez-Pablos por su situación judicial

Este lunes reapareció el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami en la televisión abierta, y lo hizo en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

La primera pregunta que le hizo Amaro Gómez-Pablos fue sobre si actual situación judicial “en aras a transparencia” con los televidentes.

ME-O explicó que “soy el único candidato presidencial que se le ha persiguió violando la ley, puesto que en las campañas el encargado es el administrador electoral. A Piñera y Bachelet nunca se le investigó. En mi caso se hizo una excepción insólita en la campaña de 2013, y se tituló el caso del avión y hoy día el avión, dicho por el fiscal, ya no es delito”.

“Ahora espero un juicio por boletas al Servel cuando ningún candidato presidencial, según dice la ley, no yo, establece que la responsabilidad penal la tienen los administradores electorales”, insistió el político.

Amaro contrapreguntó: “No es el tema que nos concita hoy, porque o si no estaríamos en esas preguntas, pero solo para aclarar, entonces, ¿usted se está victimizando?”

“No, son los hechos no más. Yo dejé la política, así que estoy más libre, ya no estoy de candidato. No tengo nada que victimizarme. No vengo a buscar votos, he salido del clóset luego tres años de silencio mediático, porque me parece que es tan grave la ineptitud de este gobierno que es importante expresarse”, retruncó ME-O.

Más adelante en el debate, el expresidente del Partido Progresista volvió a tocar el tema, algo ofuscado. “A mí me parce improcedente decirle a alguien que respondió si estaba victimizándose, me parece que es poco educado. Es mi opinión y tendrá que escuchar la mía, porque yo también tengo derecho a expresarme”.

“Calificar mi respuesta como si fuera un truco para victimizarme…. pero mire, es primera vez que vuelvo a la televisión, probablemente la última… me van echar pronto…“, añadió con ironía.

Amaro: “No tiene por qué se la última y aquí estará invitado si es que hace los planteamientos como lo están haciendo”.

Tonka: “Y de acá nadie lo va a sacar, absolutamente, se lo digo yo”.