“No se lo deseo a nadie”: Las complejas horas de Laura Prieto tras tener síntomas de Covid-19

Laura Prieto utilizó su cuenta de Instagram para revelar una compleja situación por la que está pasando. La modelo contó a sus seguidores que tiene síntomas de Covid-19.

“Les quiero contar que desde la semana pasada empecé a sentir síntomas de decaimiento, pensé que era estrés. Yo sufro de trastorno bipolar, pensé que era eso por la cuarentena, la pega… lo que le pasa a todos los chilenos ahora. En todo momento estuve en contacto con mi psiquiatra, mi sicóloga, y aparentemente era un síntoma de estrés”, comenzó relatando la modelo en una serie de videos.

A esto agregó que “hasta ayer que amanecí con un dolor pero muy, muy fuerte de cabeza, un dolor de que nunca había sentido, espasmos, vómitos, escalofríos”.

Tras esto, aseguró que “llamé a una persona para que me viniera a hacer (el test), el resultado estará dentro de unas horas y ojalá no sea Covid. Me han dicho mucho de los falsos negativos… y yo si siento síntomas de eso. Ojalá no lo sea. Igual voy a tener que tomar precauciones como estar aislada en mi pieza. Y obviamente se va a retrasar mi tema laboral con los pedidos (de su pyme)”.

Finalmente, Prieto detalló que “no quiero contar esto por figurín pero la verdad es que ayer la pasé demasiado mal, es algo que no se lo deseo a nadie”, cerró.