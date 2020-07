“Que no trabajo, que soy floja, que soy mantenida…”: Marcela Vacarezza apuntó a las ácidas críticas que ha recibido en redes sociales

A través de Instagram, la animadora Marcela Vacarezza abordó distintos aspectos de su vida privada, en conversación con el periodista Hugo Valencia.

En la entrevista, la exintegrante de TVN aseguró que se irá a vivir junto a su familia a Estados Unidos, ya que “el Rafa tiene que volver ahora, a finales de julio, principios de agosto y lo vamos a acompañar harto tiempo”.

Por otra parte, la animadora fue consultada sobre las ácidas críticas que recibe en redes sociales, sobre todo en la plataforma de Twitter.

Sobre esto, Vacarezza sostuvo que “encuentro que hay mucho prejuicio, y eso es lo que me da rabia porque uno es tan distinto”.

A esto agregó que, dentro de las críticas que recibe, están “que no trabajo, que soy floja, que soy mantenida, que no me importa la gente, que soy una privilegiada que no entiendo nada, que no puedo opinar nada porque nunca me ha tocado… Me importa sobre todo porque yo no soy así, pero no puedo entrar a explicar, o como a pedir perdón por tener, si no le he robado a nadie“, declaró Marcela.

Revisa acá la entrevista completa: