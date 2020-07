Marcela Vacarezza solidariza con Viñuela: “No estoy de acuerdo con el bullying ni tampoco con las funas”

Polémica causó este jueves pasado la “broma” que realizó el animador de “Mucho Gusto” de Mega José Miguel Viñuela a un camarógrafo del matinal a quien le cortó el pelo en vivo.

Posteriormente y tras un sinfín de críticas en redes sociales, tanto Viñuela como Mega ofrecieron disculpas públicas.

Pese a ello, la “funa” continuó y algunos rostros le expresaron su solidaridad al animador pese al desatinado actuar del momento.

Una de ellas es Marcela Vacarezza quien se expresó a través de Twitter: “No soy amiga de Viñuela y solo me lo he topado a veces. Estuvo pésimo lo que hizo y eso todos lo sabemos, al igual que él que pidió disculpas”.

“Pero ver a otros “colegas” rasgando vestiduras, y a una opinión “tuitera” patéandolo en el suelo, eso una crueldad”, agregó la esposa de Rafael Araneda.

“Respecto a mi tuit anterior sólo pido comprensión lectora. No estoy de acuerdo con el bullying (lo expreso) ni tampoco con las funas ni lapidaciones públicas. Al parecer nos hemos acostumbrado a creer que tenemos una moralidad superior al resto”, dijo.

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) July 18, 2020