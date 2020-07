“Yo no merecía ser despedido de Mega”: José Antonio Neme reconoció haber quedado “herido” tras su salida

El periodista José Antonio Neme nuevamente volvió a hablar sobre su salida de Mega, canal al que llegó en 2014 para levantar el área de noticias de la señal privada. En una entrevista, el profesional aseguró que no merecía haber sido despedido y que ninguno de los rostros, con los que compartió años lo llamaron.

“Estoy picado porque fue un error mi salida. No vine a este programa a hacerme el huevón, voy a decir varias cosas”, comenzó diciendo en un Instagram Live que realizó con Kathy Salosny.

“Estoy picado porque mi salida fue injusta, no me merecía haber sido echado de Mega porque di mucho por ese proyecto. Me fueron a buscar a TVN y tenían un proyecto cuando ese canal no era nada”, agregó.

“Solamente la gente se iba a entretener cuando estaba el programa del Kike Morandé. Me saqué la cresta junto con todo el equipo para levantar el canal desde el 2014, hasta lo que es hoy”, complementó.

En esa línea, Neme agregó que nunca tuvo ninguna mala relación con el Director Ejecutivo, Pablo Alvarado. “Le tengo cariño. Tuve una buena relación y fue muy bueno conmigo. En el canal y luego de eso, fue el único me llamó meses después y fue el único”.

“Ni siquiera me llamaron los huevones con los que leía noticias. Alvarado fue el único que me llamaba cada mes”, cerró.