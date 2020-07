“¡Hasta cuándo se protege a los agresores!”: El potente mensaje de Eliana Albasetti por caso de Antonia Barra

Ya son varios los famosos quienes se han referido al caso de Antonia Barra. Cabe señalar que mañana viernes la Corte de Apelaciones definirá si Martín Pradenas, acusado de violar a la joven, continúa con la medida de arresto domiciliario o le decreta prisión preventiva.

En este contexto, una de las famosas quien se refirió al tema fue Eliana Albasetti, quien utilizó sus redes sociales para emitir una potente reflexión.

“No es no, por ti mi amor y por las que vendrán después. Por un futuro digno, no se va a parar ésta lucha .Me sumo al repudio por la decisión del juez sobre las cautelares a #martinpradenasviolador en el caso de #AntoniaBarra”, declaró junto a una imagen junto a su hija recién nacida.

A esto agregó: “Hasta cuándo este trato espantosamente machista con las víctimas, hasta cuándo se protege a los agresores“, dijo finalmente.

Revisa la publicación acá: