El complejo momento que enfrenta Botota Fox debido al Covid-19: “Les pido una pequeña oración…”

Muchas personas han sufrido duras pérdidas o se han enfrentado a complejas situaciones debido a la crisis sanitaria que enfrentamos en el país, y rostros televisivos no se han visto exclusidos.

Nos referimos a la transformista Botota Fox, quien a través de las redes sociales señaló el difícil momento que atraviesa debido al Covid-19.

Esto, debido a que su abuelita Nena, quien la crió tras la muerte de su madre, se encuentra internada en el hospital por problemas de salud.

“#Abuelitanena No tenemos muchas fotos viejita mía!! no tengo palabras para decirte cuanto te amo, cuanto agradezco todo lo me has dado!! son momentos difíciles para mi verte ahí en el hospital, pero todo será para mejor y que vuelvas a tu casita, tenernos a todos para darte amor y mucha alegría”, sostuvo en una publicación que realizó en Instagram.

Luego agregó: “Solo les pido una pequeña oración para mi abuelita que todo salga bien. Los quiero chiquillos“.

La publicación sumó positivos comentarios, donde sus seguidores le desearon que se recuperara su abuela.

Horas más tarde, en otra publicación, señaló que su abuela se encontraba mejor: “Mi abuelita está mejor Gracias por todos los mensajitos no saben lo importante que son para mi“.

Aquí puedes ver sus publicaciones: