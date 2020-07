La dura confesión que realizó Carola Varleta: “Uno normalizaba esa situaciones, no debe ser así”

A través de Instagram, la actriz Carola Varleta realizó inéditas confesiones sobre su vida personal, en entrevista con la animadora Angélica Castro.

En primera instancia, Varleta reflexionó sobre la maternidad: “Me ha hecho más asertiva, uno se convierte en una leona, al tiro la antena salta, me ha puesto un cable a tierra gigantesco”, aseguró.

A esto agregó: “Fue un tiempo largo de sanación lo que me pasó a mí, de sanar relaciones, tuve relaciones un poco agresivas, porque yo tuve que soportar que ciertos pololos me trataran mal por ser actriz, dar explicación por algunas escenas que tenía que hacer. Es tremendo y uno normalizaba esa situaciones, no debe ser así, por respeto, por cuidarnos”.

Asimismo, aseveró que el teatro fue su sanación. “Ese fue mi lugar de renacer, de florecer, de poder validar mi expresión. Con el teatro yo pude conectarme con mis emociones, sacar la rabia, fue muy sanador ese proceso. Ese es mi lugar, donde yo puedo ser y me encanta, el comunicar, hacer radio día a día, me fascina poder estar en contacto”.