Claudia Schmitd se molesta con Patricia Maldonado y deja abruptamente el programa que hacen en plena transmisión

“Las Indomables”, el programa por Youtube de Patricia Maldonado, consta diariamente con la participación de Catalina Pulido y Claudia Schmitd. Pero en el último capítulo, emitido el viernes, fue diferente. Esta última se enojó y se retiró en plena transmisión.

De más de dos horas de programa, Schmitd participó solo hasta el minuto 20. Luego, cerró la sesión. “Okey, chao”, fue su abrupta despedida.

La desavenencia con Maldonado se produjo cuando leían los comentarios de la gente que las estaba viendo en vivo, y un hombre opinó que el matinal “Mucho Gusto” debió adaptarse “a la realidad y no lo hicieron”, refiriéndose a la situación que protagonizó José Miguel Viñuela y que terminó con su salida del programa.

“Yo creo, David, que se trataron de adaptar a la realidad y se olvidaron de que…”, trató de dar su visión, Claudia, al comentario, pero fue inmediatamente interrumpida por Maldonado. “¿Sigamos saludando?, le pidió para que pasara al siguiente comentario, sin dejarla terminar.

“Paty no me cortes cuando estoy hablando, porque también me gusta dar mi opinión”, le dijo molesta la rubia.

“¿Sigamos saludando, sigamos saludando?”, repetía Maldonado. Esto no le pareció a Claudia, quien termino yéndose del espacio bastante molesta.

Revisa el momento: