La reflexión de Mario Kreutzberger en 128 días de cuarentena: “No he sabido equilibrar entre el trabajo y la vida privada”

El animador Mario Kreutzberger ya lleva 128 días de cuarentena en Chile, en compañía de su esposa, debido al coronavirus, y la situación se ha hecho más difícil.

“128 días sin salir de este departamento, al principio parecía muy fácil y al final nos dimos cuenta que era difícil, sin saber la puerta de salida…por el peligro tan alto de contagio de aquí a varios meses no va a poder ser, hablando de casi un año más”, comentó “Don Francisco” al programa Velvet al Desayuno.

En la misma línea señaló que extraña bastante el contacto con su familia: “Esto de tener relación directa con la familia, compartir, conversar, es lo que más he echado de menos, y trabajar como normalmente trabajaba, estoy dedicado a escribir un libro…soy la persona más antigua en un canal de TV que sigue trabajando en Chile”.

Este complejo momento también le ha servido para reflexionar, donde las autocríticas no se han hecho esperar: “yo siempre me he criticado mi incapacidad de haber equilibrado el trabajo y la vida personal, esa fue mi primera critica a mí mismo. No he sabido equilibrar entre el trabajo y la vida privada, siempre le daba mucha preferencia al trabajo y me parecía que eso no era bueno”.

Por otro lado se refirió a la Teletón, dejando ver que él daría un paso al costado, con el fin de dar paso a gente nueva. “Desde la próxima Teletón tiene que entrar nueva gente, un nuevo grupo para los próximos 40 años, se necesita la creatividad joven, la sangre joven, le tengo que dar paso a otros y yo quedar en un segundo plano, voy a cumplir 80 años”.

Finalmente sostuvo que la televisión no moriría y que debía buscar un “nuevo tipo de financiamiento (…) la televisión nunca va a morir, las pantallas van a mejorar“, agregando además que siempre se quiso mantener en Canal 13, y antes de la pandemia preparaba un programa que debió quedar en standby.