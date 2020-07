“Madre mía”: Oriana Marzoli “flechó” a sus seguidores con sensuales imágenes

View this post on Instagram

No había podido subir ninguna foto por aquí agradeciendo todo el apoyo que hemos tenido en @lacasafuerte_tv ☺️pero sí os lo dije por historias, de todas formas os lo repito, MIL MILLONES DE GRACIAS CHICOS!🙏🏻❤️ ya NO ME PODÉIS DECIR QUE AGUANTO 2 días (en ESPAÑA) 🇪🇸 ahora qué eeeehh???😏😏😏😅😅y eso, que estoy súper contenta de mi paso 😊 y espero que os hayáis divertido mucho algunos y no desesperado tanto otros! 🤣 #pinkibesitos 💋