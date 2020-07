“Tu foto me ofende”: Tiago Correa en el centro de la polémica tras unirse a “desafío” femenino en Instagram

Durante los últimos días Instagram se repletó de postales en blanco y negro de cientos de mujeres, quienes se sumaron al “Challenge Accepted”, que responde al impulso de la solidaridad femenina, la lucha contra el machismo y la violencia de género.

El actor Tiago Correa también se sumó a la iniciativa. “ “Por todas. Nadie me desafió, el desafío es de todos. Como no valorar, respetar, agradecer y exigir integridad de donde venimos”

No obstante, la publicación generó varias críticas por parte de sus seguidoras, quienes no estuvieron de acuerdo con que el actor se haya sumado al desafío.

“Tu foto me ofende. No por vestirte con falda para una sesión de fotos tienes sensibilidad, ni menos vas a saber lo que es sufrir acoso, violencia o violación por el hecho de ser mujer. Adivina qué, porque simplemente No LO ERES”, respondió una seguidora.

“Si sintieras un respeto real, un mínimo de empatía, o siquiera hubieses entendido algo, te quedarías callado y te abstendrías de buscar protagonismo levantando la bandera de una causa que no es tuya”, agregó.

Por su parte, Correa respondió a los dichos de la cibernauta: “Gracias por tus palabras. Ante todo creo en la libertad de opinión, de género, racial y religiosa. Pero sobre todo en la libertad. Creo firmemente que el cambio profundo de una sociedad se debe hacer a través de la empatía y movimientos como estos deben ser apoyados por todes sin des dominación de género, raza, clase (cosa que para mí no existe) o de etnia”, afirmó.