¡Un motivo muy especial! Hija de Ricardo Montaner reveló por qué decidió llegar virgen al matrimonio

Hace ya varios meses que Evaluna Montaner, hija del reconocido cantante Ricardo Montaner, tomó la decisión de contraer matrimonio con el artista colombiano “Camilo”.

A raíz de esto, que la joven decidió revelar algo sumamente íntimo de su vida amorosa: Evaluna aseguró que llegó virgen al día de su matrimonio y explicó el motivo.

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios“, explicó.

A esto agregó: “No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue. Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho, porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión que para mí fue como una revelación espiritual”.

Asimismo, sobre su relación con Camilo indicó que “fue el mejor hombre del mundo, pobrecito tuvo que sufrir“.

“Estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”, explicó la artista.

“La relación es preciosa porque es una decisión de todos los días (…) yo me casé con Camilo y todos los días me despierto y le digo ‘I do‘, yo quiero estar casada con esta persona y es una decisión que tomas todos los días”, sostuvo la joven.