Eva Gómez enterneció las redes con emotivo mensaje a su hijo mayor por su cumpleaños: “Me has enseñado tantas cosas…”

El pasado fin de semana la animadora Eva Gómez vivió una fecha especial en su vida, pues su hijo mayor, Fernando, cumplió un año más.

En este sentido la conductora española decidió compartir un sensible mensaje a través de las redes sociales, donde agradeció su existencia.

“Recuerdo cuando naciste mi @fenapesse. Lo nerviosa, asustada y feliz que estaba, bendecida y ansiosa por verte crecer, ¡y por dios que creciste rápido! Tú me enseñaste a ser madre, contigo aprendí a amar a alguien por sobre mi misma. A ser aprensiva con todo lo que te rodeaba, ni una mosca podía volar a tu lado”, partió señalando.

Por otro lado la ex animadora de “El Diario de Eva”, aseguró que ha aprendido mucho del joven: “Contigo viví la alegría en su máxima expresión al verte sonreír, y el pánico extremo al pensar que algo podía pasarte. Me has enseñado tantas cosas, desde que llegaste a mi vida hasta hoy aprendo de ti“.

“Eres el hombre de mi casa (ya llegará el día que te saque esa carga de encima)y estoy segura que también lo serás de manera generosa, cariñosa y justa, de tu propio hogar, porque eso deseo para ti. Eres un ser excepcional, como pocos, y se me ilumina el alma de orgullo al ver el hombre en que te has convertido”, agregó.

Por último le deseo un nuevo año de vida “diferente”: “Hoy en esta vuelta al sol ‘diferente’, rodeado de poca gente pero con los TUYOS (léase por los tuyos nuestra familia y los q uedecidieron sumarse por amor y ser parte de nuestras vidas y ya se sienten NUESTROS), te deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, muy amado y recibas mil bendiciones hoy y siempre. No puedo amarte más mi niño”.

Aquí puedes ver la tierna publicación: